Beursblik: Bank of America waarschuwt voor winstdruk Europese bedrijven

(ABM FN-Dow Jones) De winst per aandeel van Europese bedrijven is in het derde kwartaal met dubbele cijfers gedaald. Dit verwachten analisten volgens Bank of America.

De winst van bedrijven die deel uitmaken van de Stoxx Europe 600 zal in het derde kwartaal met 15 procent op jaarbasis zijn gedaald, blijkt uit het rapport van de Amerikaanse bank. In het tweede kwartaal bedroeg de daling 11 procent.

Volgens Bank of America wordt de tegenwind voor Europese bedrijven veroorzaakt door minder fiscale steun in de VS, de afnemende inflatie en monetaire verkrapping. Van de sectoren die in de index zijn vertegenwoordigd, doet naar verwachting de bankensector het het best en zal de energiesector het slechtst hebben gepresteerd in het derde kwartaal.

Van alle bedrijven wordt nu een percentage van minder dan 50 procent voorzien dat de taxaties gaat overtreffen en dat verhoudt zich tot een historisch gemiddelde van 54 procent. In het tweede kwartaal overtrof 51 procent van de bedrijven de verwachtingen.