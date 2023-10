PepsiCo verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) PepsiCo is positiever over de verwachtingen voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag bij de cijfers van de Amerikaanse dranken- en snackproducent over het derde kwartaal, die beter waren dan verwacht.

Het bedrijf verwacht nu dat de kernwinst per aandeel dit jaar met 13 procent stijgt bij constante wisselkoersen, zei CEO Ramon Laguarta. De verwachte winstgroei lag eerder op 12 procent.

De verwachte autonome omzetgroei van 10 procent in 2023 blijft staan, aldus de topman.

In het derde kwartaal rapporteerde PepsiCo een winst van 3,09 miljard dollar, of 2,24 dollar per aandeel, van 2,7 miljard of 1,95 dollar een jaar eerder. De kernwinst per aandeel kwam uit op 2,25 dollar per aandeel.

De omzet steeg met bijna 7 procent op jaarbasis naar 23,45 miljard dollar, van bijna 22 miljard dollar in dezelfde periode in 2022. Autonoom groeide de omzet met bijna 9 procent.

Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 2,15 dollar en een omzet van 23,41 miljard dollar.

Het aandeel PepsiCo steeg dinsdag in de voorbeurshandel tot 2 procent. In de afgelopen maand daalde het aandeel zo'n 10 procent, volgens sommige analisten als gevolg van de toenemende populariteit van afslankmiddelen als Ozempic en Wegovy, waardoor consumenten mogelijk minder calorierijke producten zoals die van PepsiCo kopen.

Analisten wezen er echter ook op dat het nog wel even duurt voor een eventuele impact terug is te zien in de resultaten van PepsiCo, omdat de afslankmiddelen nog niet grootschalig op de markt zijn.