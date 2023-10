Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent hoger.

De obligatiemarkten zijn dinsdag ook weer open, na de Amerikaanse feestdagen op maandag. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,67 procent, nadat vorige week nog de 4,85 procent werd aangetikt.

Fed-bestuurder Lorie Logan zei maandag dat de hogere obligatierentes mogelijk betekenen dat de Federal Reserve momenteel geen actie hoeft te ondernemen, omdat de yields ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie al voldoende afkoelt.

Marktkenners waarschuwen evenwel voor de mogelijke impact van een oorlog tussen Israël en Hamas op het beleid van de Fed. Door het conflict stijgen de olieprijzen en dit kan weer leiden tot een stijging van de inflatie. Analisten van Deutsche Bank wezen daarbij op een verhoogde kans op stagflatie.

Maandag sloten de aandelenmarkten in New York hoger. "Het sentiment veerde op na de schokkende gebeurtenissen [in Israël] van het weekend, waarbij het conflict voorlopig relatief beperkt blijft", aldus IG.

Het IMF werd dinsdag positiever over de Amerikaanse groei en ziet een steeds kleiner risico op een mondiale recessie.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag verder rustig. Later vanmiddag staan de groothandelsvoorraden in de maand augustus op de rol en later deze week volgen belangrijke inflatiecijfers uit de VS.

Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in september verder gedaald, bleek dinsdag al uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex daalde van 91,3 in augustus tot 90,8 afgelopen maand. Het 49-jarige gemiddelde noteert op 98.

"Kleine ondernemers blijven pessimistisch over de toekomstige bedrijfsomstandigheden, wat heeft bijgedragen aan het lage optimisme over de economie", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting.

De euro/dollar handelde dinsdagmiddag rond 1,06. WTI werd iets goedkoper na de forse stijging op maandag.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van PepsiCo noteerden in de voorbeurshandel tot 2 procent in de plus, nadat de dranken- en snackproducent de boeken opende. De resultaten in het derde kwartaal waren beter dan verwacht en de outlook ging omhoog.

Later deze week volgen meer kwartaalcijfers, met vrijdag de resultaten van de eerste Amerikaanse banken.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een terughoudende start hoger geëindigd. De S&P 500 steeg op het slot in New York 0,6 procent op 4.335,66 punten, de Dow Jones index won ook 0,6 procent op 33.604,65 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.484,24 punten.