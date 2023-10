IMF ziet veel minder risico op recessie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds ziet een veel kleinere kans op een recessie voor de grootste economieën ter wereld. Dit bleek dinsdag uit een nieuwe outlook van het IMF. De verwachte groei voor dit jaar bleef staan op 3,0 procent en zal in 2024 vermoedelijk uitkomen op 2,9 procent. Voor volgend jaar betekende dat een lichte neerwaartse bijstelling. In 2022 kwam de mondiale groei nog uit op 3,5 procent. "Over het geheel genomen is de waarschijnlijkheid van een zachte [economische] landing toegenomen", zei het IMF. De inflatie moet dit jaar afkoelen tot 6,9 procent, van 8,7 procent in 2022. In 2024 moet de mondiale inflatie uitkomen op 5,8 procent. Het IMF waarschuwde wel dat de kerninflatie slechts geleidelijk afkoelt. Over de Amerikaanse groei werd het IMF positiever. De groei voor 2023 werd met 0,3 procentpunt opwaarts bijgesteld naar 2,1 procent, gelijk aan de groei in 2022, en de verwachte groei van 1,5 procent in 2024 is 0,5 procentpunt hoger dan bij de vorige outlook. In de eurozone komt de economische groei vermoedelijk lager uit dan eerder verwacht, op 0,7 procent in 2023 en 1,2 procent in 2024. Vorig jaar groeide de eurozone nog met 3,3 procent. Het IMF verwacht dat de Duitse economie met een half procent krimpt in 2023, maar de groei in Frankrijk komt mogelijk iets hoger uit, aldus het IMF. Bron: ABM Financial News

