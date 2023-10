Vertrouwen Amerikaanse kleine ondernemers verder afgenomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in september verder gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex daalde van 91,3 in augustus tot 90,8 afgelopen maand. Het 49-jarige gemiddelde noteert op 98. "Kleine ondernemers blijven pessimistisch over de toekomstige bedrijfsomstandigheden, wat heeft bijgedragen aan het lage optimisme over de economie", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg in een toelichting. "De omzetgroei van kleine bedrijven is vertraagd en de nettowinst staat onder druk, waardoor ondernemers weinig andere opties hebben dan het verhogen van de verkoopprijzen om financiële verlichting te krijgen", aldus de econoom. Bron: ABM Financial News

