Media: ECB mogelijk nog niet klaar met renteverhogingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank is mogelijk nog niet klaar met het verhogen van de rente. Dit zei Robert Holzmann, voorzitter van de Oostenrijkse centrale bank tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. De ECB zal de rente nog één of twee keer kunnen verhogen, als de economie nog wordt geconfronteerd met "extra shocks" en de huidige cijfers niet adequaat blijken, aldus Holzmann. Maar als alles gaat zoals verwacht, dan zou de laatste renteverhoging volgens de centraal bankier weleens geweest kunnen zijn. In september verhoogde de ECB de rente nog met 25 basispunten. Maar bij die bijeenkomst leek het ook om de laatste verhoging te gaan. De ECB zei medio september dat de basisrentetarieven een niveau bereikt hebben dat, "indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan de tijdige terugkeer van de inflatie naar de doelstelling." Bron: ABM Financial News

