Europese beurzen flink hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nu de verwachting toeneemt dat de Fed de rente niet meer verder zal verhogen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dag rond het middaguur een winst van 1,5 procent op 452,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,6 procent naar 15.359,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,3 procent met een stand van 7.111,37 punten. De Britse FTSE steeg 1,5 procent naar 7.607,71 punten. "Sommige Fed bestuurders vinden dat de financiële condities in de VS, mede door de opgelopen marktrentes, nu krap genoeg zijn om van verdere renteverhogingen af te zien", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING de rentedalingen. De hoop dat de Fed klaar is met renteverhogingen weegt in de VS veel zwaarder op het beurssentiment dan het conflict in het Midden-Oosten. Volgens de GDPNow Forecaster van de Atlanta Fed wordt er voor het lopende kwartaal een groei van 4,9 procent verwacht. En uit een recente herziening van de regering is gebleken dat de besparingen bij de gezinnen hoger zijn geweest dan eerder werd gedacht en daarom tot meer consumentenbestedingen zouden kunnen leiden. Een jaar geleden hielden zowel economen als de financiële markten rekening met een recessie. Deze voorspellingen zijn grotendeels bijgesteld, uitgesteld of helemaal geannuleerd. Sprekers zijn vandaag naast Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en van San Francisco Mary Daly. Ook Fed-bestuurder Christopher Wall houdt vandaag een toespraak. Olie noteerde dinsdag vlak, na de sterke stijging op maandag. Een november-future West Texas Intermediate noteerde op 86,73 dollar, terwijl voor een december-future Brent 88,08 dollar werd betaald. De euro/dollar noteerde op 1,0601. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0570 op de borden.



Bedrijfsnieuws BMW heeft in het derde kwartaal de verkopen zien stijgen en gaf aan op schema te liggen de groeidoelstellingen voor heel dit jaar te realiseren. Het aandeel BMW noteerde 2,5 procent hoger. Het aandeel Euroapi daalde dinsdag met maar liefst 55 procent na een outlookverlaging.



Parijs en Frankfurt kenden vandaag bijna volledig groene koersenborden. In Parijs liepen 34 van die koersen 1 procent of meer op en in Frankfurt waren dat er 28.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 steeg maandag op het slot in New York 0,6 procent op 4.335,66 punten, de Dow Jones index won ook 0,6 procent op 33.604,65 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.484,24 punten. Bron: ABM Financial News

