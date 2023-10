Beursupdate: stevig herstel AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist dinsdag, net als de omringende beurzen, flink het groen te vinden. Richting het einde van de ochtend noteerde de AEX 1,4 procent hoger op 735,77 punten. De euro/dollar handelde op 1,06 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,65 procent. "Sommige Fed bestuurders vinden dat de financiële condities in de VS, mede door de opgelopen marktrentes, nu krap genoeg zijn om van verdere renteverhogingen af te zien", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING de rentedalingen. Voor Amerikanen is de oorlog in Israël, hoe groot het leed ook is, volgens Wiersma niets nieuws en "laait zo nu en dan op". De hoop dat de Fed klaar is met renteverhogingen weegt veel zwaarder op het beurssentiment. Olie werd dinsdag nog iets duurder, na de stevige plus op maandag, in reactie op de aanval van Hamas op Israël. Stijgers en dalers In de AEX leed alleen Shell een klein verlies, nadat het aandeel maandag de uitblinker was dankzij de sterk oplopende olieprijs. Besi, Randstad en Adyen voeren de index aan, met winsten van circa 3 procent. In de AMX was Just Eat Takeaway de uitblinker met een koersstijging van bijna 6 procent. OCI volgde met een plus van circa 5 procent. Eurocommercial Properties noteerde in de Midkap onderaan, maar nog wel altijd met een winst van bijna een half procent. Bij de kleinere aandelen gingen Accsys, Sif en Ebusco aan de leiding met koerswinsten van zo'n 4 tot 4,5 procent. Ebusco en Deutsche Bahn hebben hun bestaande raamcontract verlengd tot en met 2026, waarmee de fabrikant de hoofdleverancier blijft van 12- en 18-meter elektrische bussen voor het Duitse vervoersbedrijf. Azerion en Acomo leden kleine verliezen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.