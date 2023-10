Valuta: euro beweegt in nauwe bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,06 dollar, nadat de munt daar vrijdag ook al even noteerde. "De huidige bandbreedte voor de Europese munt is overigens wel heel smal", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Belangrijkste richtpunt voor vanmiddag om 14.00 uur lijkt het optreden van de voorzitter van de ECB Christine Lagarde bij het IMF te worden. Daarna komen de laatste notulen van de Fed in beeld", aldus Van der Meer. De analist van Ebury zag tot nu toe geen safe haven-beweging na de aanval van Hamas van afgelopen weekend op Israël. Voor de VS staan voor vandaag twee data op de agenda en dat zijn het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf over september en de groothandelsvoorraden over augustus. Sprekers zijn vandaag verder de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en van San Francisco Mary Daly. Ook Fed-bestuurder Christopher Wall houdt vandaag een toespraak.



De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,0600 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8642 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2271 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data