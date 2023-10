Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 82,00 naar 75,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. De bank heeft de taxaties voor 2023 tot en met 2025 voor de aangepaste EBITDA met ongeveer 1,5 procent verlaagd vanwege vermoedelijk iets lagere volumes in de tweede helft van dit jaar. Voor 2023 gaat ING inmiddels uit van een aangepaste EBITDA van 1,45 miljard euro, voor 2024 van 1,74 miljard en voor 2025 van 1,87 miljard euro. Met deze taxaties zit de bank 1 procent onder de consensus van Bloomberg. Voor het derde kwartaal verwacht ING een volumedaling van circa 1 procent, 3 procent hogere prijzen en een negatief wisselkoerseffect van 5 procent. Het aangepaste operationeel resultaat komt in de prognose van de bank uit op 308 miljoen euro, een stijging van 67 procent op jaarbasis, dankzij lagere grondstofkosten en hogere verkoopprijzen, die voor de lagere volumes compenseren. De consensus van Visible Alpha gaat uit van 311 miljoen euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,1 procent hoger op 68,34 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.