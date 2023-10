Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor ING verlaagd van 20,00 euro naar 18,70 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Op 2 november rapporteert ING de kwartaalcijfers en analist Benoit Pétrarque voorziet "solide resultaten". De winst voor voorzieningen zal met 32 procent op jaarbasis zijn gestegen naar 3,5 miljard euro, verwacht de analist. Beleggers zullen zich vermoedelijk vooral richten op een update over de kapitaaluitkering. Kepler rekent in eerste instantie op de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma in november ter waarde van twee miljard euro. Dit tempo wordt in 2024 opgevoerd door ING naar 4 miljard euro, denkt Kepler Cheuvreux. Bron: ABM Financial News

