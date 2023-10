Morgan Stanley verhoogt koersdoel voor Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 132,50 naar 142,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 verhoogde Morgan Stanley de omzetramingen met 2 tot 3 procent, vooral op basis van wisselkoerseffecten. Voor 2025 werd de raming voor de aangepaste EBIT-marge met 30 basispunten verhoogd, en voor 2026 zelfs met 70 basispunten op basis van de kostenbesparingen die Morgan Stanley voorziet dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie door Wolters Kluwer. Voor de aangepaste EBIT gaat de raming bij de bank voor 2025 en 2026 met 4 en 6 procent omhoog. De aandeleninkoop vanaf 2024 werd door Morgan Stanley geschat op 500 miljoen euro per jaar, maar deze is verhoogd naar 750 miljoen euro per jaar. Voor de schuldratio gaat de bank nog altijd uit van een daling richting 1,2 rond 2025 en dat biedt ruimte voor aanvullende overnames. Morgan Stanley gaf aan dat de omzet van Wolters Kluwer in hoge mate defensief van karakter is. Daar komt bij dat de onderneming al de nodige ervaring heeft met kunstmatige intelligentie. Voor Legal & Regulatory verhoogde Morgan Stanley de ramingen vanaf 2025 tot 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

