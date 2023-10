Ebusco verlengt raamcontract met Deutsche Bahn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco en Deutsche Bahn hebben hun bestaande raamcontract verlengd tot en met 2026, waarmee de fabrikant de hoofdleverancier blijft van 12- en 18-meter elektrische bussen voor het Duitse vervoersbedrijf. Dit maakte de maker van elektrische bussen uit Deurne dinsdag bekend. Het raamcontract met Deutsche Bahn dateert van april 2022 en liep tot en met 2024. Met de nieuwe ondertekening wordt de optionele verlenging voor 2025 en 2026 officieel bevestigd. Het contract heeft betrekking op de levering van batterij-elektrische Ebusco bussen. Onder de raamovereenkomst zijn al meerdere orders geplaatst voor de Ebusco 2.2 bussen. Het contract biedt Deutsche Bahn echter ook de mogelijkheid om Ebusco 3.0 bussen te bestellen. Financiële details deelde Ebusco dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

