Fors hogere opening AEX voorzien

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een groene opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong krap een procent hoger. Maandag startte de AEX de handelsweek nog terughoudend, met een nipt verlies van 0,1 procent op een slotstand van 726,00 punten, nadat dit weekend Israël werd aangevallen door Hamas. Op Wall Street wisten de hoofdindices maandagavond wel de weg omhoog te vinden, na een lagere opening, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van meer dan een half procent. Het was een relatief rustige handelsdag, omdat in de Verenigde Staten Columbus Day en Indigenous People Day werden gevierd. De obligatiemarkten waren maandag daarom gesloten. Olie werd ruim 4 procent duurder na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend. "Natuurlijk zorgde de aanval voor lichte ongerustheid op de beurzen. Maar wat we in het verleden hebben gezien, is dat de impact van geopolitieke gebeurtenissen op de langere termijn [voor de beurzen] doorgaans beperkt blijven", zei marktstrateeg Meera Pandit van JPMorgan. Vanochtend is het sentiment in Azië overwegend positief met onder meer winsten voor de beurzen in Tokio en Sydney van respectievelijk 2,5 procent en ruim 1 procent. De Amerikaanse olie-future geeft na de koerssprong van maandag ruim een half procent prijs, terwijl bij de herstart vanochtend van de obligatiehandel in de VS de tienjaarsrente een opvallend scherpe daling laat zien van 16 basispunten, naar 4,64 procent. Vorige week piekte het rendement nog op 4,86 procent. De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Wel trapt PepsiCo het cijferseizoen af. De focus ligt deze week op vrijdag, met onder meer de Amerikaanse financiële waarden BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup die dan met kwartaalcijfers komen. Bedrijfsnieuws Berenberg verlaagde de koersdoelen voor ASML en ASM International, maar de koopadviezen werden wel gehandhaafd. Voor ASML ging het koersdoel van 790,00 naar 710,00 euro en voor ASMI van 460,00 naar 450,00 euro. En Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor Adyen van 1.400 naar 1.100 euro, eveneens met een onveranderde koopaanbeveling. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fagron van 27,00 naar 21,90 euro, ook met handhaving van het koopadvies. Met op donderdag 12 oktober de cijfers over het derde kwartaal op komst, is Fagron volgens analist Vasiliki Kotlida nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. Zij ziet ruimte voor margeherstel. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg maandag in New York 0,6 procent op 4.335,66 punten, de Dow Jones index won ook 0,6 procent op 33.604,65 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.484,24 punten. Bron: ABM Financial News

