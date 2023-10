Groen licht in China voor ingrediënten voor babyvoeding van DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft in China goedkeuring gekregen voor de toepassing van twee ingrediënten in de verrijking van babyvoeding. Dit maakte de onderneming dinsdag voorbeurs bekend. DSM-Firmenich beschouwt dit als een belangrijke mijlpaal. Het gaat daarbij allereerst om 2'-fucosyllactose, als toevoeging aan moedermelk, en Glycare lacto-N-neotetraose, een suikercomplex bedoeld voor voor de eerste ontwikkeling van de darmflora bij jonge kinderen. De Glycare-ingrediënten van DSM-Firmenich zijn al in meer dan 160 landen beschikbaar. Financiële details deelde DSM-Firmenich dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

