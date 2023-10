Berenberg verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Berenberg heeft het koersdoel voor Fagron verlaagd van 27,00 naar 21,90 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Vasiliki Kotlida. Met op donderdag 12 oktober de cijfers over het derde kwartaal op komst, is Fagron volgens Kotlida nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd. Zij ziet ruimte voor margeherstel. Fagron handelt tegen 10,3 keer de verhouding tussen ondernemingswaarde en EBIT voor 2025, een korting van 16 procent ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Gegeven een verbeterend margeprofiel, een goede cashflowgeneratie en voldoende ruimte voor overnames, beschouwt Kotlida de waardering als aantrekkelijk. De analist spreekt van positieve vooruitzichten voor het boekjaar 2023 en de daaropvolgende jaren. Voor 2023 verwacht Kotlida een autonome omzetgroei van 8 procent tegen constante wisselkoersen, dankzij de goede vooruitgang in het Amerikaanse compounding-segment. De volledige integratie van eerdere overnames zou de tegenvallende omzet in Latijns-Amerika, waar de toegenomen concurrentie de prijzen heeft gedrukt, moeten compenseren. Daarnaast wordt een bevredigende groei in Europa verwacht, nu de tegenwind daar steeds meer gaat liggen. De EBITDA-marge voor 2023 zal volgens Berenberg uitkomen op 19,4 procent, een verbetering van 20 basispunten. Voor 2024 tot en met 2026 voorspelt Kotlida een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van circa 8 procent autonoom. En de EBITDA-marges zullen herstellen richting de oude niveaus van 21 procent, omdat de Amerikaanse overnames, waar de marges substantieel lager lagen, meer gaan bijdragen. Berenberg denkt dat Fagron actief zal blijven met acquisities, in alle regio's waar het actief is. Toch zal het bedrijf er volgens de analisten voor waken te veel te betalen en de multiples goed in de gaten houden. Fagron kan de rol van consolidator in de sector spelen, omdat er voldoende kleine, lokale overnameprooien zijn om de portfolio mee aan te vullen. Berenberg schat dat Fagron de komende vier jaar 352 miljoen euro beschikbaar heeft voor overnames. Op de beurs sloot het aandeel Fagron maandagavond op 16,41 euro. Bron: ABM Financial News

