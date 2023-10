Berenberg verlaagt koersdoelen ASML en ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag de koersdoelen voor ASML en ASM International verlaagd, maar de koopadviezen werden wel gehandhaafd. Voor ASML ging het koersdoel van 790,00 naar 710,00 euro en voor ASMI van 460,00 naar 450,00 euro. Het aandeel ASML heeft al wel een "significante tegenwind" ingeprijsd, aldus de zakenbank, die waarschuwde dat de zwakke eindmarkten alle halfgeleiderbedrijven zullen raken, en dus "niet alleen ASML". Berenberg denkt dat sommige beleggers wachten met instappen tot ASML een zwakke outlook voor 2024 afgeeft, terwijl een tegenvallende investeringsoutlook van TSMC voor 2024 boven de markt hangt. Verder verwacht Berenberg niet dat er nog veel extra beperkingen worden ingesteld op de export naar China. Berenberg is daarnaast enthousiast over ASMI vanwege de kansen die ALD biedt, maar ASMI moet wel op zijn minst het huidige marktaandeel weten vast te houden, of liever nog weten te vergroten. "De concurrentie in de markt voor ALD blijft intens", aldus de analisten. Zij wijzen daarbij op Lam Research en Applied Materials. ASML sloot maandag in Amsterdam ruim een procent lager op 555,10 euro, terwijl ASMI ruim twee procent prijsgaf op 391,10 euro. Bron: ABM Financial News

