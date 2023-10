Europese beurzen openen waarschijnlijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 130 punten voor de Duitse DAX en een plus van 59 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 60 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, waarbij de olieprijzen en dollar stegen na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend.

"De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Israël zijn nu natuurlijk het belangrijkste aandachtspunt voor de markten", zei Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Bank Edmond de Rothschild.

"Eén ding is zeker: het zal niet van de ene op de andere dag voorbij zijn. Dit wordt een zaak van lange adem en daarom zal het geopolitieke gevaar nog een tijdje boven de markten hangen. In onzekere tijden kunnen de markten zich wenden tot de dollar, staatsobligaties en goud als veilige havens. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Vranken.

De Israëlische shekel kelderde en de centrale bank kondigde de verkoop aan van 30 miljard dollar aan beleggingen om de eigen munt te steunen.

De rendementen op Europese staatsleningen daalden scherp, omdat beleggers naar veilige havens vluchtten. De Duitse tienjaarsrente daalde tot 2,71 procent, nadat vorige week nog ruim 3,00 procent werd aangetikt.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. In augustus daalde de industriële productie in Duitsland, met 0,2 procent op maandbasis. Dat was wel een verbetering ten opzichte van juli.

Bedrijfsnieuws

Olie-aandelen hadden maandag de wind in de rug. Shell steeg in Amsterdam met bijna 3 procent en in Parijs won TotalEnergies ruim anderhalf procent. BP werd bijna 3 procent duurder in Londen.

Deutsche Lufthansa verloor daarentegen ruim 4 procent en Air France-KLM daalde met 8,5 procent.

Defensie-aandelen als Thales en Rheinmetall voerden respectievelijk de Franse CAC 40 en Duitse DAX aan, met plussen van meer dan 4 tot ruim 7 procent.

De Britse Metro Bank heeft 1,1 miljard dollar aan financiering zeker gesteld, om zijn balansproblemen op te lossen. Beleggers en obligatiehouders zullen verlies moeten nemen nu Jaime Gilinski Bacal controlerend aandeelhouder wordt. Het aandeel steeg 11 procent.

Euro STOXX 50 4.112,57 (-0,8%)

STOXX Europe 600 443,79 (-0,3%)

DAX 15.128,11 (-0,7%)

CAC 40 7.021,40 (-0,6%)

FTSE 100 7.492,21 (-0,03%)

SMI 10.822,24 (-0,1%)

AEX 726,00 (-0,1%)

BEL 20 3.480,05 (-0,3%)

FTSE MIB 27.682,06 (-0,5%)

IBEX 35 9.151,30 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaat Wall Street een groene opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag na een terughoudende start toch hoger geëindigd. Het was een relatief rustige handelsdag, omdat in de Verenigde Staten Columbus Day en Indigenous People Day werden gevierd. De obligatiemarkten waren maandag daarom gesloten.

Olie werd ruim 4 procent duurder na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend.

"Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kippoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. "Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie", reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Bank Edmond de Rothschild, is het wel belangrijk om te weten of Iran een rol speelt in de aanvallen van Hamas.

"Als Iran betrokken raakt bij het conflict, dan wordt de Straat van Hormuz bedreigd. Analisten schatten dat bijna 30 procent van de wereldwijde olieconsumptie door die smalle zeecorridor gaat", aldus Vranken.

Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank zag geen paniek op de aandelenmarkten. De hogere dollar is volgens hem een logische beweging naar veilige havens.

"Geopolitieke risico's hebben niet de neiging om lang te blijven hangen, maar er zijn veel indirecte gevolgen die in de komende weken, maanden en jaren zouden kunnen voortvloeien uit de ontwikkelingen van dit weekend", zeiden analisten van Deutsche Bank.

De macro-economische agenda was maandag leeg. Later deze week zal er aandacht zijn voor de inflatiecijfers in de VS en start het cijferseizoen, waarbij de nadruk op vrijdag zal liggen met de kwartaalcijfers van BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup.

Bedrijfsnieuws

Defensie- en olieaandelen zaten maandag in de lift als gevolg van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Chevron steeg bijna 3 procent, Exxon Mobil won bijna 3,5 procent en aandelen Lockheed Martin gingen bijna 9 procent hoger.

Israëlische aandelen met een notering in New York stonden fors onder druk. Zo verloor Teva Pharmaceuticals bijna 9 procent.

De aandelen van Disney stegen meer dan 2 procent. Dit nadat The Wall Street Journal, op basis van bronnen, meldde dat Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz zijn belang heeft verhoogd in een poging om nog meer zetels in de raad van bestuur van het bedrijf te krijgen.

De aandelen in Mirati Therapeutics daalden maandag ruim 5 procent, nadat het bedrijf ermee instemde te worden overgenomen door Bristol Myers Squibb voor 58,00 dollar per aandeel. Het aandeel Mirati Therapeutics koerste begin vorige week nog rond de 42 dollar, maar kwam vanaf donderdag flink in beweging en steeg tot boven de 60 dollar.

S&P 500 index 4.335,66 (+0,6%)

Dow Jones index 33.604,65 (+0,6%)

Nasdaq Composite 13.484,24 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend in de plus.

Nikkei 225 31.784,38 (+2,6%)

Shanghai Composite 3.081,52 (-0,5%)

Hang Seng 17.743,99 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0558. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0570.

USD/JPY Yen 148,74

EUR/USD Euro 1,0558

EUR/JPY Yen 157,08

