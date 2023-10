Veel hogere omzet MDxHealth Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) MDxHealth heeft in het derde kwartaal een veel hogere omzet behaald. Dit meldde het diagnosticabedrijf uit Herstal maandag nabeurs in voorlopige resultaten. In de verslagperiode stegen de opbrengsten met 73 procent op jaarbasis naar 19,3 miljoen dollar. Op kwartaalbasis steeg de omzet met 15 procent. De testvolumes voor Confirm mdx stegen in het kwartaal met 15 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar eerder, naar 4.932. Voor Select mdx daalden de testvolumes met 2 procent tot 2.938. De testvolumes voor Resolve mdx namen met 101 procent toe naar 6.742. Eind september had MDxHealth 32,7 miljoen dollar in kas. Volledige kwartaalcijfers staan voor 8 november gepland. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.