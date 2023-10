Geopolitiek drukt stemming Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, waarbij de olieprijzen en dollar stegen na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend.



De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 443,79 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,7 procent op 15.128,11 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de min bij een stand van 7.021,40 punten. De Britse FTSE sloot fractioneel lager op 7.492,21 punten.



"De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Israël zijn nu natuurlijk het belangrijkste aandachtspunt voor de markten", zei Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Bank Edmond de Rothschild.



"Eén ding is zeker: het zal niet van de ene op de andere dag voorbij zijn. Dit wordt een zaak van lange adem en daarom zal het geopolitieke gevaar nog een tijdje boven de markten hangen. In onzekere tijden kunnen de markten zich wenden tot de dollar, staatsobligaties en goud als veilige havens. We zullen zien wat er gebeurt", aldus Vranken.



Energieaandelen stegen op een hogere olieprijs, terwijl ook defensie-aandelen in trek waren. Luchtvaartmaatschappijen moesten het juist ontgelden. "De aandelenkoers van de luchtvaartsector kan lijden onder de brandstofprijzen die door de oorlog sterk kunnen stijgen", stelde Alpha Value.



De olieprijzen stegen ruim 4 procent door de grotere onzekerheid over de situatie in het Midden-Oosten, waar veel olie vandaan komt. De euro/dollar stond maandag onder druk en noteerde op 1,0552.



De Israëlische shekel kelderde en de centrale bank kondigde de verkoop aan van 30 miljard dollar aan beleggingen om de eigen munt te steunen.



De rendementen op Europese staatsleningen daalden scherp, omdat beleggers naar veilige havens vluchtten. De Duitse tienjaarsrente daalde tot 2,71 procent, nadat vorige week nog ruim 3,00 procent werd aangetikt.



Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. In augustus daalde de industriële productie in Duitsland, met 0,2 procent op maandbasis. Dat was wel een verbetering ten opzichte van juli.



Bedrijfsnieuws



Olie-aandelen hadden maandag de wind in de rug. Shell steeg in Amsterdam met bijna 3 procent en in Parijs won TotalEnergies ruim anderhalf procent. BP werd bijna 3 procent duurder in Londen.



Deutsche Lufthansa verloor daarentegen ruim 4 procent en Air France-KLM daalde met 8,5 procent.



Defensie-aandelen als Thales en Rheinmetall voerden respectievelijk de Franse CAC 40 en Duitse DAX aan, met plussen van meer dan 4 tot ruim 7 procent.



De Britse Metro Bank heeft 1,1 miljard dollar aan financiering zeker gesteld, om zijn balansproblemen op te lossen. Beleggers en obligatiehouders zullen verlies moeten nemen nu Jaime Gilinski Bacal controlerend aandeelhouder wordt. Het aandeel steeg 11 procent.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot lager, met een verlies van bijna een procent voor de Nasdaq.

Bron: ABM Financial News