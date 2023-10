AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager geëindigd, nadat dit weekend Israël werd aangevallen door Hamas.

“De ontwikkelingen in Israël zijn nu de belangrijkste focus van de markten”, aldus CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe.

De AEX verloor 0,1 procent met een slotstand van 726,00 punten. Verder deden veilige havens als de dollar en goud het goed, en steeg vooral de olieprijs hard. WTI werd ruim 4 procent duurder. De euro/dollar daalde 0,4 procent tot 1,0552.

"Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kipoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie", zei investment manager Simon Wiersma van ING over die oplopende olieprijs.

Vranken van Edmond de Rothschild waarschuwde echter voor de mogelijke betrokkenheid van Iran. Want als dat land betrokken is, dan komt de Straat van Hormuz misschien onder vuur te liggen, en analisten schatten dat ongeveer 30 procent van de mondiale olieconsumptie hierlangs wordt vervoerd.

Ook defensie-aandelen konden vandaag profiteren van de situatie in Israël. Israëlische aandelen met een notering in New York stonden juist flink onder druk.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Shell met een koerswinst van bijna 3 procent. DSM-Firmenich won ruim een procent en Philips steeg bijna 2 procent.

Banken en techaandelen hadden het moeilijker. Zo verloren ABN AMRO en ING ruim anderhalf procent. Adyen werd bijna 5 procent goedkoper en de halfgeleiderspecialisten ASMI en Besi daalden ruim 2 tot meer dan 3,5 procent.

In de AMX won Flow Traders ruim anderhalf procent. OCI ging aan kop met een plus van meer dan 2 procent. Air France-KLM was veruit de grootste daler met een koersverlies van 8,5 procent. Ook elders in Europa stonden luchtvaartaandelen onder druk. Kerosine wordt duurder en vliegen op het Midden-Oosten wordt onzeker.

Smallcap Nedap won bijna 3 procent. Ebusco presenteerde een nieuwe opdracht van Multiobus voor 20 bussen en won anderhalf procent. Vastned steeg ruim 2 procent.

CM.com daalde met 3,5 procent en Vivoryon bijna 4 procent. Sif leverde ruim 2,5 procent in.

Het meest in het oog sprong het aandeel Lucas Bols, dat liefst 71 procent steeg na een overnamebod van grootaandeelhouder Nolet. Die is bereid om 18,00 euro per aandeel Bols neer te tellen. Het aandeel sloot maandag op 17,45 euro.

Wall Street

Ondanks de viering van Columbus Day in de VS, waren de aandelenmarkten in New York gewoon open, in tegenstelling tot de obligatiemarkten. Wall Street noteerde maandag kleine verliezen voor de Dow Jones index en S&P 500. De Nasdaq leverde bijna een procent in.