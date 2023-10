Wall Street op weg naar lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures noteerden maandag een half uur voor de opening in het rood, na de aanval dit weekend van Hamas op Israël. Omdat Amerikanen Columbus Day vieren, zijn de obligatiemarkten vandaag gesloten.

De futures op de drie belangrijkste indices noteerden tussen de 0,6 en 0,8 procent lager.

Er werden weinig risico's genomen. Zo daalden de rentes licht als gevolg van de vraag naar relatief veilige waarden. "Je ziet ook de goudprijs stijgen en de olieprijs maakt een forse sprong, maar er lijkt geen sprake van paniek", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die de hogere dollar een logische beweging naar veilige havens noemt.

De euro/dollar daalde 0,5 procent naar 1,0526.

Een vat WTI-olie werd 4,1 procent duurder op 86,20 dollar. "Het is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kippoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie", reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.

De macro-economische agenda is voor de rest van de dag leeg. Mogelijk dat wat leden van de Federal Reserve nog van zich laten horen. Later deze week zal er aandacht zijn voor de inflatiecijfers in de VS en start het cijferseizoen, waarbij de nadruk op vrijdag zal liggen met onder meer de Amerikaanse financiële waarden BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup.

Stijgers en dalers

Maandag zien we vooral dat de defensie- en olieaandelen terrein winnen als gevolg van de oplaaiende spanningen in het Midden-Oosten. Zo gaan naar verwachting Chevron en ExxonMobil ruim 2 procent hoger openen.

Defensiebedrijven, waaronder RTX en Lockheed Martin zagen de aandelenkoers voorbeurs zelfs met circa 4 procent stijgen.

De aandelen van Walt Disney stegen met 1,5 procent voorbeurs, nadat The Wall Street Journal, op basis van bronnen, meldde dat Trian Fund Management van de activistische belegger Nelson Peltz zijn belang heeft verhoogd in een poging om zetels in de raad van bestuur van het bedrijf te krijgen.

De aandelen in Mirati Therapeutics Inc. daalden daarentegen met ruim 6 procent, nadat het bedrijf ermee instemde te worden overgenomen door Bristol Myers Squibb voor 58,00 dollar per aandeel. Het aandeel Mirati Therapeutics koerste begin vorige week nog rond de 42 dollar, maar kwam vanaf donderdag flink in beweging en steeg tot boven de 60 dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger, na een sterk banenrapport. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.308,50 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.407,58 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 13.431,34 punten.