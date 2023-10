DNB waarschuwt voor druk op commercieel vastgoed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse financiële instellingen moeten zich voorbereiden op hogere kredietrisico's en verdere prijscorrecties in de commerciële vastgoedmarkt. Dat bleek maandag uit een rapport van toezichthouder DNB over de financiële stabiliteit. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn volgens de centrale bank gezamenlijk voor 360 miljard euro blootgesteld aan deze markt. Door de negatieve ontwikkelingen in deze markt, neemt de kans op wanbetaling toe, waardoor verliezen kunnen toenemen en vastgoedwaarderingen verder kunnen dalen. Bij Nederlandse banken zijn vooralsnog geen signalen zichtbaar dat kredietrisico's van commercieel vastgoed materialiseren, maar dit kan veranderen en banken moeten bedacht zijn op een toename van kredietrisico's, waarschuwde DNB. Ook verzekeraars en pensioenfondsen zijn blootgesteld aan verliezen door prijscorrecties van commercieel vastgoed, die direct doorwerken in de balans. Sinds midden 2022 is de transactiewaarde van commercieel vastgoed met 13 procent gedaald. Deze druk is zichtbaar in alle segmenten, waaronder ook in de kantorenmarkt. De hogere financieringskosten als gevolg van de gestegen rentes en bouwkosten leiden tot een lager verwacht rendement op commercieel vastgoed, minder investeringen en een lagere kredietbehoefte. Daarnaast zetten de populariteit van e-commerce en toename van thuiswerken structureel druk op de markt voor commercieel vastgoed, aldus DNB. Vastgoedbeleggingsfondsen moeten scherp zijn op een toename in terugbetalingsverzoeken, stelde DNB. Deze risico's lijken overigens beperkt, gezien de voorwaarden van beleggingsfondsen rond terugbetaling. Bron: ABM Financial News

