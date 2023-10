Europese beurzen noteren verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur verdeeld, na een overwegend lagere start. De verliezen bleven beperkt na de bloedige aanval van Hamas op Israël.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 445,79 punten, na een rode start. De Duitse DAX daalde 0,3 procent tot 15.189 punten en de CAC 40 verloor 0,1 procent. De Britse FTSE 100 won 0,3 procent.



Het beeld was zeer wisselend. Energie-aandelen stegen op een hogere olieprijs, terwijl ook defensie-aandelen in trek waren. Luchtvaartmaatschappijen moesten het juist ontgelden. "De aandelenkoers van de luchtvaartsector kan lijden onder de brandstofprijzen die door de oorlog sterk kunnen stijgen", stelde Alpha Value.

De Amerikaanse obligatiemarkt is maandag gesloten voor Columbus Day. Later deze week volgen de eerste kwartaalcijfera van grote banken zoals JP Morgan Chase en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

De olieprijs steeg door de grotere onzekerheid over de situatie in het Midden-Oosten, waar veel olie vandaan komt. Brent-olie werd 2,7 procent duurder op 86,77 dollar en WTI-olie kostte 3 procent meer op 85,25 dollar.

"Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kipoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie", reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar stond wat onder druk en noteerde op 1,0536. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0596 op de borden. Net als de Amerikaanse dollar profiteerden ook andere veilige havens van de gestegen geopolitieke onzekerheid.

De Israëlische shekel kelderde en de centrale bank kondigde de verkoop aan van 30 miljard dollar aan beleggingen om de eigen munt te steunen.

De rendementen op Europese staatsleningen daalde scherp, omdat beleggers naar veilige havens vluchtten.

De Duitse industriële productie is in augustus gedaald, met 0,2 procent, vergeleken met een maand eerder. Dit was beter dan de krimp van 0,6 procent een maand eerder.

Bedrijfsnieuws

De Britse Metro Bank heeft 1,1 miljard dollar aan financiering zekergesteld, om zijn balansproblemen op te lossen. Beleggers en obligatiehouders zullen verlies moete nemen nu Jaime Gilinski Bacal controlerend aandelhouder wordt.

Croda heeft in het derde kwartaal de resultaten zien verslechteren en verlaagde de winstoutlook voor heel dit jaar. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

Olie-aandelen hadden de wind in de rug. Shell steeg in Amsterdam met 2,7 procent en in Parijs won TotalEnergies 1,7 procent. BP werd 2,8 procent duurder.

Lufthansa verloor daarentegen 3,1 procent en Air France-KLM daalde met bijna 4 procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren een half procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger, na een sterk banenrapport. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.308,50 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.407,58 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 13.431,34 punten.