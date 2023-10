Winstwaarschuwing Croda Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Croda heeft in het derde kwartaal de resultaten zien verslechteren. Dit maakte het Britse chemiebedrijf en sectorgenoot van onder andere DSM-Firmenich maandagochtend bekend. Klanten van Croda bleven hun voorraden terugbrengen. Dit zette druk op de verkoopvolumes, waardoor de prestaties zwakker waren dan oorspronkelijk verwacht. Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een significant herstel in het vierde kwartaal, verwacht Croda nu dat de aangepaste winst vóór belastingen in 2023 tussen 300 miljoen en 320 miljoen Britse pond zal liggen. Dat werd eerder geschat op 370 miljoen tot 400 miljoen pond. Sinds juni van dit jaar zijn er door Croda wel verschillende kostenmaatregelen genomen om de winstgevendheid te beschermen. Croda probeert de voorraden te beperken en bepaalde investeringen worden uitgesteld. Ook wordt de productie in sommige fabrieken tijdelijk stilgelegd. Het aandeel Croda daalde maandag in Londen met ruim 6 procent. Bron: ABM Financial News

