Shell sterkhouder in AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 728,27 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent verloor. Inmiddels noteert de hoofdindex licht in het rood. Onder de overwegend roodgekleurde hoofdaandelen won Shell bij opening drie procent. Vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future 3,5 procent hoger op 85,73 dollar per vat, in reactie op de verrassingsaanval van de terroristische beweging Hamas dit weekend op Israël, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. De grootste daler was DSM-Firmenich met krap twee procent, mogelijk vanwege een winstwaarschuwing van een sectorgenoot. In de AMX gingen de oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro aan kop met winsten van respectievelijk 1,7 procent en 1,0 procent. Air France-KLM verloor door de onrust in het Midden Oosten bijna vier procent. In de AScX won Nedap 1,7 procent. Fastned verloor daarnaast twee procent. Er was nog geen openingskoers voor het lokaal genoteerde Lucas Bols. Nolet plaatste een overnamebod op Lucas Bols van 18,00 euro per aandeel. Het aandeel sloot vrijdag op 10,20 euro. Bron: ABM Financial News

