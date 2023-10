AEX start handelsweek vermoedelijk vlak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat maandag naar verwachting neutraal van start. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong nog niet echt van hun plaats. De Amerikaanse olie-future koerst vanochtend hoger na de geweldsuitbarsting in het Midden Oosten in het afgelopen weekend. Afgelopen week sloot de AEX dankzij een eindsprint in de laatste handelsuren de handelsweek positief af. Op weekbasis klom de index licht met 0,3 procent. Daar leek het aanvankelijk niet op, nadat vrijdagmiddag de publicatie van een veel sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport de tienjaarsrente een flinke impuls gaf richting recordhoogte, en aandelen gaven aanvankelijk dan ook terrein prijs. In september kwamen er 336.000 banen bij, vrijwel het dubbele van wat was verwacht. De werkloosheid bleef stabiel op 3,8 procent en de loongroei daalde licht, tot 4,2 procent op jaarbasis. Volgens econoom James Knightley van ING zag niemand de sterke banencijfers aankomen, omdat eerdere macrodata niet op zo’n sterk cijfer wezen. "Het cijfer houdt het vooruitzicht van een nieuwe renteverhoging levend en ondersteunt zeker het argument van de Federal Reserve dat de rente langer hoog moet blijven", aldus Knightley. Beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA benadrukte echter de looninflatie die afkoelde als belangrijkste detail onder de oppervlakte, en ook beleggers concludeerden uiteindelijk dat het glas halfvol was met een rally tot gevolg. De S&P herstelde van een lagere opening en sloot vrijdag 1,2 procent in het groen, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 1,6 procent bij schreef. Beursreactie op geweld Midden-Oosten Vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future 3,5 procent hoger op 85,73 dollar per vat, in reactie op de verrassingsaanval van de terroristische beweging Hamas dit weekend op Israël, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. De hoofdindex in Tel Aviv daalde zondag met 6 procent. Ook elders in het Midden-Oosten stonden de aandelenmarkten zondag onder druk. De belangrijkste beurs in Saoedi-Arabië, de TASI index, verloor anderhalf procent. De EGX30 in Caïro daalde 3,5 procent. In Azië, waar de beurzen in Tokio en Seoel gesloten zijn, blijven de beurzen vanochtend echter dichtbij huis. Sydney wint enkele tienden van een procent, terwijl Shanghai na een feestweek de deuren heropende met een verlies van een half procent. De aanval door Hamas komt op het moment dat Israël en Saoedi-Arabië toenadering tot elkaar zoeken. Het Koninkrijk erkent Israël niet, maar daar zou door bemiddeling van de Verenigde Staten verandering in kunnen komen. Als Saoedi-Arabië Israël erkent, krijgt het in ruil daarvoor een defensiepact met Washington. Ook zou Saoedi-Arabië als onderdeel van een deal bereid zijn volgend jaar de olieproductie weer op te voeren. Een zware militaire tegenreactie van Israël zou een deal met Saoedi-Arabië, dat intern al zeer verdeeld is over de kwestie, een stuk onzekerder maken. "Het is erg moeilijk om te zien hoe het verder zal gaan," zei Helima Croft, hoofd grondstoffenstrategie bij RBC Capital Markets. Ze zei dat de verrassingsaanval het onwaarschijnlijk maakt dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu concessies zal doen aan de Palestijnen die de Saoedische regering graag zou zien. WTI-olie werd afgelopen week nog zo'n 9 procent goedkoper door zorgen over de hogere obligatierentes en economische vooruitzichten, maar werd over heel het derde kwartaal meer dan 25 procent duurder. De macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Later deze week start het cijferseizoen, waarbij de nadruk op vrijdag zal liggen met onder meer de Amerikaanse financiële waarden BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup. Bedrijfsnieuws Nolet plaatste een overnamebod op Lucas Bols van 18,00 euro per aandeel. Het bedrijf wordt daarmee gewaardeerd op 269,5 miljoen euro. Nolet heeft al een belang van 29,9 procent in Lucas Bols. Ebusco zal vandaag opnieuw een contract tekenen met Multiobus, ditmaal voor de levering van twintig Ebusco 2.2 bussen. Financiële details werden niet gemeld. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag 1,2 procent op 4.308,50 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.407,58 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 13.431,34 punten. Bron: ABM Financial News

