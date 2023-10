Nolet doet overnamebod op Lucas Bols Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) De Schiedamse sectorgenoot en grootaandeelhouder Nolet doet een overnamebod van 18,00 euro per aandeel op drankenproducent Lucas Bols. Dat maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend. Het overnamebod waardeert Bols op 269,5 miljoen euro en biedt een premie van 76 procent op de slotkoers van 6 oktober van 10,20 euro. Nolet is sinds de beursgang van Bols in 2015 al aandeelhouder en heeft op dit moment een belang van 29,9 procent in het bedrijf. "Nolet als partner is de juiste volgende stap om deze reis te vervolgen en langetermijngroei te versnellen", stelde CEO Huub van Doorne van Lucas Bols maandag. "De sterke familiewaarden en eeuwen van Nederlands erfgoed passen geweldig bij de bedrijfscultuur van Lucas Bols." "Wij geloven dat de overname gunstig is voor Lucas Bols en alle belanghebbenden", voegde René Hooft Graafland, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lucas Bols toe, Van Doorne, Hooft Graafland en CFO Frank Cocx hebben hun gezamenlijke belang van 5,4 procent aangemeld onder het bod. Nolet breidt met de overname zijn portefeuille van bekende merken uit. Het bod wordt unaniem gesteund door het bestuur en de raad van commissarissen van Bols. Beide partijen benadrukken de noodzaak dat 100 procent van de aandelen worden overgenomen. Lucas Bols blijft gevestigd in Amsterdam en blijft actief onder zijn huidige naam, verklaarde Nolet. De leiding blijft bij de huidige CEO en CFO. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.