Nieuwe order voor Ebusco

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco zal vandaag opnieuw een contract tekenen met Multiobus, ditmaal voor de levering van twintig Ebusco 2.2-bussen. Dit maakte de maker van elektrische bussen uit Deurne maandagochtend bekend. Multiobus is een belangrijke partner die al verschillende opdrachten bij Ebusco plaatste, waarvan de eerste in 2017. Vandaag tekenen Ebusco en Multiobus een contract voor 20 nieuwe Ebusco 2.2 bussen op Busworld in Brussel, de grootste busbeurs ter wereld. De bussen zullen worden geëxploiteerd door Multiobus, maar zullen rijden onder de vlag van De Lijn, de grootste openbaarvervoersmaatschappij van België. Financiële details deelde Ebusco maandag niet. Het aandeel Ebusco sloot vrijdag 1,5 procent hoger op 4,33 euro Bron: ABM Financial News

