Beurzen Midden-Oosten onderuit na aanval op Israël

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste aandelenmarkt in Israël, de TA-35 index, daalde zondag met 6 procent tot 1.721 punten na de verrassingsaanval van de terroristische beweging Hamas dit weekend op Israël, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. De aandelen van verschillende bedrijven daalden met dubbele cijfers aan de Tel Aviv Stock Exchange, waaronder energiebedrijf Newmed Energy, uitbater van benzinestations Delek Group en infrastructuurbedrijf Shikun & Binui. Israëlische soldaten vochten zondag nog steeds tegen Hamas in de straten van Zuid-Israël en hebben vergeldingsaanvallen gelanceerd op Gaza. Israël heeft na de aanval de oorlog verklaard aan Hamas. Ook elders in het Midden-Oosten stonden de aandelenmarkten zondag onder druk. De belangrijkste beurs in Saoedi-Arabië, de TASI index, verloor anderhalf procent. De EGX30 in Caïro daalde 3,5 procent. De aanval door Hamas, dat gesteund wordt door Iran, komt op het moment dat Israël en Saoedi-Arabië toenadering tot elkaar zoeken. Het Koninkrijk erkent Israël niet, maar daar zou door bemiddeling van de Verenigde Staten verandering in kunnen komen. Als Saoedi-Arabië Israël erkent, krijgt het in ruil daarvoor een defensiepact met Washington. Ook zou Saoedi-Arabië als onderdeel van een deal bereid zijn volgend jaar de olieproductie weer op te voeren. WTI-olie werd afgelopen week zo'n 9 procent goedkoper door zorgen over de hogere obligatierentes en economische vooruitzichten, maar werd over heel het derde kwartaal meer dan 25 procent duurder. De spanningen in de regio zorgen de komende dagen mogelijk voor een hernieuwde stijging van de olieprijzen. "Het is erg moeilijk om te zien hoe het verder zal gaan," zei Helima Croft, hoofd grondstoffenstrategie bij RBC Capital Markets. Ze zei dat de verrassingsaanval het onwaarschijnlijk maakt dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu concessies zal doen aan de Palestijnen die de Saoedische regering graag zou zien. Bron: ABM Financial News

