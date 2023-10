Aftrap cijferseizoen aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week hebben de meeste beurzen opnieuw terrein prijsgegeven door de verder oplopende rentes.

Hogere rentes voor een langere periode is het huidige mantra van de centrale bankiers en die boodschap vindt de afgelopen tijd flink gehoor bij beleggers, wat links en rechts leidt tot aanpassingen en herwaarderingen van risicodragende activa.

De Amerikaanse banencijfers brachten afgelopen vrijdag weinig verlichting. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 336.000, terwijl de markt rekende op een stijging van 170.000 banen. De werkloosheid kwam in september uit op 3,8 procent, gelijk aan de werkloosheid in augustus. Economen rekenden op een daling naar 3,7 procent. En voor augustus werd de banengroei aangepast van 187.000 naar 227.000 en voor juli van 157.000 naar 236.000.

Door dit sterke rapport stegen de rentes in de VS weer richting de jaarrecords van eerder in de week en kwamen aandelen onder druk te staan. Immers, door deze cijfers neemt de kans toe dat de Federal Reserve nog een keer de rente zal verhogen.

Investment manager Simon Wiersma van ING blijft positief ."Na de koersdalingen in de afgelopen maand staan volgens een bericht op Bloomberg nu slechts 12 procent van de aandelen uit de S&P 500 index boven hun 50-daags gemiddelde. Dat is het laagste percentage in meer dan een jaar. In de afgelopen 18 maanden was dat vaak een moment waarop aandelenkoersen weer opveerden. Ook andere indicatoren wijzen op een markt die wat 'oversold' is geraakt en op korte termijn wat zou kunnen herstellen. Vanzelfsprekend zonder garantie", aldus Wiersma.

Ook wees de expert van ING op de daling van de olieprijzen als gevolg van de afnemende vraag naar benzine in de VS. Zo keert de wal vanzelf het schip. Sinds juni is de benzineprijs in de VS gedaald vanaf recordniveaus. Vraag en aanbod vinden elkaar op lagere niveaus. De olieprijs noteert nu weer op het niveau van eind juli. Goed nieuws voor consumenten, die meer geld overhouden om aan andere zaken te besteden. "Minder goed nieuws voor oliebedrijven die wat minder winst zullen maken”, aldus Wiersma.

Komende week gaat het bedrijfscijferseizoen weer van start en zal op macro-economisch gebied de aandacht vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in de VS.

Maandag zal het relatief rustig blijven vanwege Columbus Day in de VS, maar zijn de beurzen daar gewoon open, terwijl de obligatiemarkten wel gesloten blijven. In Duitsland wordt er meer bekendgemaakt over de ontwikkeling van de industriële productie.

Dinsdag zal er aandacht zijn voor de cijfers van de Nederlandse consumptie van huishoudens, inflatie en industriële productie. In de VS is het dan tijd voor het vertrouwen onder kleine ondernemers.

In Duitsland is het woensdag tijd voor de definitieve inflatiecijfers over september. In de VS staan de producentenprijzen van september en de wekelijkse hypotheekaanvragen op de rol. Ook zal er aandacht zijn voor de notulen van de Fed.

Donderdag begint met cijfers over het aantal faillissementen in Nederland en de stand van de internationale handel. Ook in het VK zal aandacht zijn voor de handelsbalans evenals de industriële productie. Maar de aandacht zal die dag vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in de VS. Ook staan in Amerika wekelijkse steunaanvragen en olievoorraden op de agenda. Ten slotte zal er aandacht zijn voor het maandrapport van de OPEC.

Aan het einde van de week volgen cijfers over de inflatie in China en Frankrijk en de industriële productie in de eurozone. In de VS is het dan tijd voor de importprijzen en krijgen we meer te weten over het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

Bedrijfsnieuws

Maandag is er geen bijzonder bedrijfsnieuws en is het dinsdag aan PepsiCo om de boeken te openen.

Woensdagochtend is het dan aan het geplaagde Ebusco om met cijfers te komen. Het aandeel heeft dit jaar bijna 70 procent aan beurswaarde verloren.

Donderdag is het de beurt aan Fagron en Fastned. In de VS staat Delta Air Lines op de rol.

Ten slotte zal vrijdag in Nederland NSI een trading update geven en TomTom de kwartaalcijfers publiceren. In de VS gaat het dan echt beginnen met onder andere de cijfers van BlackRock, JPMorgan, UnitedHealth, Wells Fargo en Citigroup.