Terughoudende start AEX in oktober door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald, nadat een groot deel van de verliezen richting het weekend werd goedgemaakt. Met een slot van 726,70 punten op vrijdag verloor de index op weekbasis uiteindelijk 0,3 procent. Vorige week daalde de hoofdindex 0,2 procent met een slot op 728,79 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een teleurstellende start van het nieuwe kwartaal, met koerszwakte over de hele linie, waarbij het akkoord over een tijdelijke deal om een shutdown van de Amerikaanse overheid af te wenden, de Amerikaanse rente hoger duwde, net als de Amerikaanse dollar.

Vorig weekend bereikte het Amerikaanse Congres een tijdelijke begrotingsdeal. Voor 17 november moet er echter een begroting liggen om alsnog een shutdown te voorkomen.

"Het is slechts een opschorting tot half november, wanneer het hele circus weer opnieuw kan beginnen", volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Voor Republikein Kevin McCarthy kwam de deal tegen een hoge prijs, want hij moest afgelopen week vertrekken als Speaker of the House. Omdat er nu geen Huisvoorzitter is, kan er voorlopig niet onderhandeld worden over een volledige begroting en tikt de tijd opnieuw weg om voor half november een shutdown te voorkomen.

"De boodschap is duidelijk, tussen nu en de verkiezingen van volgend jaar zal de politiek in de VS een puinhoop blijven", voorspelde de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild.

Hier hangt mogelijk een prijskaartje aan, volgens Vranken, "namelijk een hogere risicopremie voor Amerikaanse schuld. Het feit dat er zoveel onzekerheid is, heeft de kredietbeoordelaars al ongerust gemaakt en het nettoresultaat zou een hogere obligatierente op lange termijn moeten zijn", aldus Vranken.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte afgelopen week op 4,85 procent en de Duitse variant op meer dan 3,00 procent.

Volgens Vranken zijn de aandelen- en obligatiemarkten 'oversold'. "Daarom kunnen we [mogelijk] wat verlichting krijgen van de vicieuze correctieve bewegingen van de afgelopen maand. Als we de beter dan verwachte winstcijfers voor het derde kwartaal aan het plaatje toevoegen, zou de bounce sterk kunnen zijn", voorspelde de marktkenner.

Het cijferseizoen begint eind volgende week, met de Amerikaanse banken die de boeken openen.

Lichtpuntjes in inkoopdata maar nog geen duidelijk herstel

Inkoopdata voor de mondiale industrie en dienstensector lieten afgelopen week wat lichtpuntjes zien, maar van een duidelijk herstel is nog geen sprake.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde in september tot 43,4. Dat was 43,5 in augustus. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector verbeterde naar 48,7 in september, van 47,9 een maand eerder.

"De PMI was ruim onder de 50 voor het hele derde kwartaal, dus we zijn er vrij zeker van dat de recessie in de verwerkende industrie zich in deze periode heeft voortgezet", zei Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "We zullen waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar zien dat de situatie weer aantrekt", aldus de econoom, die wel denkt dat de bodem van de recessie is bereikt.

In de VS lijkt de industrie dichtbij herstel, maar hapert de dienstensector. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie steeg van 47,9 in augustus naar 49,8 afgelopen maand, volgens S&P Global.

"Minder bemoedigend was het nieuws over de inflatievooruitzichten, omdat de kosten van producenten in het snelste tempo in vijf maanden stegen, grotendeels als gevolg van hogere olieprijzen. Deze hogere kosten worden nu al doorberekend in hogere prijzen voor klanten, wat onvermijdelijk zal resulteren in hernieuwde opwaartse druk op de inflatie", waarschuwde econoom Chris Williamson van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 50,5 in augustus naar 50,1 afgelopen maand. "De definitieve PMI-cijfers voor september vormen een indicatie dat de Amerikaanse economie weer afkoelt, na een heropleving van de groei eerder in de zomer", aldus Williamson.

Banenrapporten VS dilemma voor Fed

In het kader van het monetaire beleid van de Federal Reserve, was er afgelopen week veel aandacht voor de Amerikaanse banenrapporten. Het banenrapport van ADP op woensdag was veel zwakker dan verwacht, met een groei van het aantal banen in de VS met 89.000, waar gerekend werd op 160.000. "De Fed had toch liever een groei van 100.000 tot 150.000 banen gezien", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het officiële rapport liet daarentegen wel een stevige groei zien in september, van 336.000 banen, bijna het dubbele van wat was verwacht. De werkloosheid bleef op 3,8 procent en de loongroei kwam uit op 4,2 procent, iets lager dan in augustus.

"Dit cijfer houdt het vooruitzicht van een nieuwe renteverhoging levend en ondersteunt zeker het argument van de Federal Reserve dat de rente langer hoger moet blijven", zeiden economen van ING in een analyse.

"We zijn nog steeds van mening dat het monetaire beleid restrictief genoeg is en we denken niet dat de Fed opnieuw [de rente] zal verhogen, maar de hardnekkige inflatie zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse tienjaarsrente zal stijgen naar 5 procent", aldus ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond 1,05, een daling op weekbasis van ruim een half procent. WTI-olie kostte circa 83 dollar en werd daarmee op weekbasis 9 procent goedkoper, na een stijging van meer dan 25 procent in het derde kwartaal.

Hoewel Saoedi-Arabië afgelopen week bevestigde dat het de toegezegde productieverlaging tot het einde van het jaar zal handhaven, iets dat zorgde voor de recente olierally, verloren de olieprijzen afgelopen week veel terrein. Marktkenners wezen naar de hogere rentes en zorgen over de economie, die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op de vraag naar olie. Ook stegen de benzinevoorraden in de VS vorige week flink.

RBC Capital Markets wees verder op de speculatie over een mogelijke diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Saoedi-Arabië die zou kunnen leiden tot een versoepeling van de Saoedische productieverlaging.

Stijgers en dalers

In de AEX herstelden verzekeraars van de grote klappen van een week eerder. NN Group en ASR stegen ruim 4 procent op weekbasis. ING herhaalde vrijdag het koopadvies voor beide aandelen en verhoogde de koersdoelen licht.

RELX won ruim 3 procent, net als sectorgenoot Wolters Kluwer. RELX profiteerde van een positief rapport van Goldman Sachs, dat het aandeel op de kooplijst zette.

Koploper Adyen steeg afgelopen week 4,5 procent. Uit een melding bleek dat WCM Investment Management het belang in Adyen heeft vergroot van 3,01 naar 5,21 procent.

Heineken werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet. De analisten rekenen op een groeiversnelling in 2024. UBS verlaagde het koersdoel voor de brouwer maar handhaafde wel het koopadvies. Het aandeel daalde toch zo'n anderhalf procent op weekbasis.

Hekkensluiter in de AEX was Philips, met een verlies van bijna 9 procent op weekbasis. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft zich ontevreden uitgelaten over de terugroepactie van Philips en eist extra onderzoek. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen, maar meer data wil zien alvorens een oordeel te vellen.

In de AMX steeg Allfunds Group bijna 2,5 procent op weekbasis. Allfunds onderzoekt samen met Goldman Sachs en Citi de strategische opties voor het bedrijf, waaronder een verkoop, zo schreef het Spaanse Vozpopuli, op basis van bronnen. Dit zorgde aanvankelijk voor een dubbelcjjferige koerswinst, maar die winst liep er ook snel weer uit.

Signify daalde bijna 2 procent bij een slotkoers van 25,03 euro op vrijdag. JPMorgan haalde 6 euro van het koersdoel voor de verlichtingsspecialist af en kwam zo uit op 32,00 euro.

Flow Traders verloor bijna 7 procent. ABN AMRO Oddo haalde Flow Traders van de kooplijst. Onder meer door de zwakke ETP-markt zal de winst van Flow Traders dit jaar onder druk staan, aldus ABN AMRO, maar mogelijk volgend jaar ook.

Koploper in de Midkap was Air France-KLM, met een plus van bijna 5 procent, terwijl AMG de rij sloot met een verlies van 10 procent op weekbasis. Air France-KLM maakte afgelopen week bekend dat het een belang neemt in de noodlijdende Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS AB.

De AScX kende afgelopen week nauwelijks stijgers. Avantium voerde de lijst aan, met een winst op weekbasis van bijna anderhalf procent. Pharming leverde 7,5 procent in.

Het aandeel Ebusco is ondanks de enorme koersval van de afgelopen periode nog niet koopwaardig, bleek afgelopen week uit een rapport van Van Lanschot Kempen, waarin de bank het aandeel is gaan volgen met een verkoopadvies. De taxaties van de bank liggen significant onder de analistenconsensus. Het aandeel verloor op weekbasis 6 procent.