Saoedi-Arabië bereid om olieproductie volgend jaar te verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Saoedi-Arabië heeft het Witte Huis verteld dat het bereid is om begin volgend jaar de olieproductie te verhogen als de prijzen voor ruwe olie hoog zijn. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdagavond laat op basis van uitspraken van Saoedische en Amerikaanse functionarissen. De zet is bedoeld om goodwill te kweken bij het Amerikaans Congres voor een overeenkomst waarin Saoedi-Arabië Israël erkent en in ruil daarvoor een defensiepact met Washington krijgt. Deze afspraak maakt deel uit van een poging om een driezijdige overeenkomst te sluiten die waarschijnlijk ook Amerikaanse nucleaire hulp zou omvatten en betekent een opmerkelijke verschuiving door Riyad, dat een jaar geleden nog een verzoek van de regering Biden afwees om te helpen de olieprijzen te verlagen om zo de inflatie te bestrijden. Wel benadrukken de Saoedische onderhandelaars volgens The Wall Street Journal dat de marktvoorwaarden de leidraad vormen voor elke actie op het gebied van de olieproductie. Ook zou er geen lange termijn deal worden gesloten om de olieprijzen te verlagen. Woordvoerders van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis en de Saoedische regering reageerden niet op verzoeken om commentaar, aldus de zakenkrant. De gesprekken over een overeenkomst concentreren zich vooral op de erkenning van Israël door Saoedi-Arabië, een stap die de geopolitiek in het Midden-Oosten zou kunnen veranderen - in ruil voor de verkoop van wapens door de VS, veiligheidsgaranties en hulp bij de bouw van een civiel nucleair programma in Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië heeft Israël niet erkend sinds de oprichting in 1948 en een akkoord over diplomatieke betrekkingen zou de banden van Israël met de Arabische wereld aanhalen, mogelijk de militaire ambities van Iran indammen en de pogingen van China om de Amerikaanse invloed in de regio te verdringen, afremmen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.