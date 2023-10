Wall Street schudt rentevrees af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,2 procent op 4.308,50 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 33.407,58 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 13.431,34 punten.



De aandacht ging vrijdag uit naar het officiële banenrapport uit de Verenigde Staten. Nadat het ADP-cijfer eerder in de week een zwakke banengroei toonde, waren beleggers benieuwd of de officiële data dit zouden bevestigen.



Dat was niet het geval. In september kwamen er 336.000 banen bij, vrijwel het dubbele van wat was verwacht. De werkloosheid bleef stabiel op 3,8 procent en de loongroei daalde licht, tot 4,2 procent op jaarbasis.



"Hoewel het hoofdcijfer 2,5 keer zo hoog was als Wall Street had verwacht, was het belangrijkste detail onder de oppervlakte dat de looninflatie afkoelde," zei beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA. Dit zorgde uiteindelijk toch voor opluchting onder beleggers.



Volgens ING laat het sterke banenrapport ruimte voor de Federal Reserve om de rente nog een keer te verhogen. De bank verwacht niet dat dit gebeurt, "maar de hardnekkige inflatie zal ervoor zorgen dat de Amerikaanse tienjaarsrente zal stijgen naar 5 procent", aldus ING.



De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het verschijnen van de banendata even naar 4,83 procent, om vervolgens weer te dalen tot onder de 4,80 procent.



De 30-jarige rente noteerde vrijdag even boven de 5 procent en ook de tweejarige rente noteerde boven de 5 procent. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0596.



Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild zijn de aandelen- en obligatiemarkten oververkocht. "Daarom kunnen we [mogelijk] wat verlichting krijgen van de vicieuze correctieve bewegingen van de afgelopen maand. Als we de beter dan verwachte winstcijfers voor het derde kwartaal aan het plaatje toevoegen, zou de bounce sterk kunnen zijn", voorspelde de marktkenner.



Het cijferseizoen begint eind volgende week met de Amerikaanse banken die de boeken openen.



Eerst is het maandag Columbus Day in de VS, maar Wall Street is gewoon open. De Amerikaanse obligatiemarkten zijn dan wel dicht.



"Het zou een rustigere dag moeten worden op de aandelenmarkt," voorspelt marktstrateeg David Kelly van JPMorgan Asset Management.



De olieprijs is vrijdag licht gestegen na een volatiele sessie. Bij een settlement van 82,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder.



Nadat de olieprijzen in het derde kwartaal nog meer dan 25 procent stegen, zijn ze het vierde kwartaal begonnen met verlies. Op weekbasis werd WTI in de eerste week van oktober bijna 9 procent goedkoper.



Volgens marktanalist Han Tan van Exinity Group is de 100 dollar voor olie daarmee even uit zicht. Volgens de analist zijn de markten somberder over de mondiale vraag naar olie en maken ze zich zorgen over het 'hoger voor langer'-rentebeleid van de Fed, dat door het sterke banenrapport van vrijdag opnieuw wordt benadrukt.



Op macro-economisch vlak was het vrijdag verder rustig. Het consumentenkrediet in de VS daalde in augustus met 15,6 miljard dollar. Dat was de sterkste daling sinds het begin van de coronapandemie. Economen rekenden op een stijging met 12 miljard dollar.



Bedrijfsnieuws



Aandelen van Ford, General Motors en Stellantis zaten vrijdag in de lift nadat de UAW meldde dat vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken en de stakingen voorlopig daarom niet worden uitgebreid naar nieuwe fabrieken.



De aandelen van schaliegasproducent Pioneer Natural Resources stegen ruim 10 procent, na berichtgeving in The Wall Street Journal, dat het bedrijf dichtbij een deal is met Exxon Mobil, dat Pioneer wil kopen voor ongeveer 60 miljard dollar. The Wall Street Journal meldde op basis van bronnen dat een deal al binnen een paar dagen kan worden bezegeld.



Aandelen Levi Strauss daalden rond een procent, nadat de retailer donderdag zijn vooruitzichten voor het hele jaar verlaagde. Het bedrijf ziet een aanhoudende zwakte bij groothandels, vooral in de VS.



Tesla sloot licht hoger nadat de autofabrikant de prijs van zijn Model 3- en Model Y-auto's verlaagde in de VS.



De Amerikaanse notering van Philips verloor meer dan 7 procent, nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration opriep tot meer testen van de teruggeroepen slaap- en ademhalingsapparatuur. Dit naar aanleiding van zorgen over het schuim dat in miljoenen teruggeroepen producten wordt gebruikt.



Aandelen van Coca-Cola en PepsiCo gingen donderdag hard onderuit nadat de topman van Walmart US waarschuwde voor de toenemende populariteit van nieuwe afslankmiddelen zoals Ozempic, waardoor consumenten minder calorierijke producten kopen. Coca-Cola wist vrijdag zo'n anderhalf procent te herstellen. Het aandeel PepsiCo won licht terrein.

Bron: ABM Financial News