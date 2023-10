Olieprijs stabiliseert boven 80 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gestegen na een volatiele sessie. Bij een settlement van 82,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder.

Sterker dan verwachte Amerikaanse banencijfers die vrijdag bekend werden gemaakt, duwden de obligatierentes weer even richting het hoogste punt in 16 jaar en dit wakkerde de bezorgdheid aan over de economische vooruitzichten en de vooruitzichten voor de vraag naar olie. Dit werd afgelopen week extra onderstreept door een flinke stijging van de Amerikaanse benzinevoorraden.

Nadat de olieprijzen in het derde kwartaal nog meer dan 25 procent stegen, zijn ze het vierde kwartaal begonnen met verlies. Op weekbasis werd WTI in de eerste week van oktober bijna 9 procent goedkoper.

Volgens marktanalist Han Tan van Exinity Group is de 100 dollar voor olie daarmee even uit zicht. Volgens de analist zijn de markten somberder over de mondiale vraag naar olie en maken ze zich zorgen over het 'hoger voor langer'-rentebeleid van de Federal Reserve, dat door het sterke banenrapport van vrijdag opnieuw wordt benadrukt.

Tan sluit niet uit dat de olieprijzen weer kunnen herstellen wanneer de aandacht weer verschuift naar het krapper wordende aanbod.

"Een aanhoudend Chinees economisch herstel, misschien in combinatie met verdere OPEC+ productieverlagingen, kan de olieprijzen helpen om de recente dalingen te boven te komen en daarmee mogelijk ook de voorspellingen voor 100 dollar per vat nieuw leven in blazen."