Aandeelhouders InPost akkoord met benoemingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) De buitengewone aandeelhoudersvergadering van InPost is donderdag akkoord gegaan met een tweetal benoemingen binnen het Poolse kluisjesbedrijf. Dit maakte InPost vrijdag bekend.



Een zeer ruime meerderheid gaf groen licht voor de benoeming van Magdalena Dziewguc als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar.



De aandeelhouders stemden ook in met de benoeming van Jiri Smejc als commissaris, eveneens voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.