AEX sluit moeilijke week toch nog positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in het groen geëindigd en sloot daarmee een moeilijke week af. De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 726,70 punten en bedroeg het weekverlies 0,3 procent.

Het was een redelijk beweeglijke week, maar met bescheiden uitslagen. Dit had onder andere te maken met de volatiliteit op de rentemarkten als gevolg van de verschillen in de data voor de Amerikaanse banenmarkt.

Zo bleek woensdag het ADP-rapport tegen te vallen met een bescheiden banengroei. Dit zorgde voor wat lucht op de rente- en aandelenmarkt. Maar vandaag was het rapport van de overheid aanzienlijk sterker dan verwacht, waarbij er sprake was van een banengroei van 336.000. De markt had een stijging van 170.000 banen verwacht. Dit zorgde ervoor dat de tienjaarsrente in de VS weer richting de jaarrecords liep en de aandelen daalden. Immers, door deze cijfers neemt de kans toe dat de Fed nog een keer de rente kan gaan verhogen.

Maar tegen het einde van de handel wist de AEX er nog een plusje uit te halen, nadat in de VS de rentes niet verder stegen.

ING is nog steeds van mening dat het monetaire beleid restrictief genoeg is en denkt niet dat de Fed opnieuw zal gaan verhogen. Echter, indien de inflatiecijfers van volgende week te hoog zijn ligt een koers van 5 procent op de Amerikaanse tienjaars staatsobligaties in de lijn der verwachting, aldus ING.

Vanochtend was er nog wel een opsteker in Duitsland waar bleek dat de fabrieksorders in augustus met 3,9 procent harder gestegen waren dan voorzien. Economen rekenden op een stijging van 1,5 procent.

De olieprijzen stabiliseerden na de forse dalingen van deze week en werd voor een vat Brentolie 84 dollar betaald. De dalingen zijn mede te danken aan de toenemende vrees dat de hogere rentes de economie wellicht zal afremmen, wat de vraag naar olie negatief kan beïnvloeden.

De euro/dollar noteerde hoger op 1,0586.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Adyen 4,3 procent, terwijl Philips bijna 7 procent daalde. De Amerikaanse toezichthouder FDA blijft ontevreden over de terugroepactie van Philips en eist extra onderzoek. Voor Philips komt het verzoek van de FDA niet als een verrassing, zo liet een woordvoerder van het bedrijf weten aan ABM Financial News. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen, maar meer data wil zien alvorens een oordeel te vellen.

Ook de verzekeraars NN en ASR wisten in het groen te sluiten. ING maakte vandaag bekend dat men verwacht dat de woekerpoliszaak inmiddels wel is ingeprijsd en handhaaft het koopadvies.

Shell wist te profiteren van een positieve update gegeven in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal. Zeker gezien er rekening werd gehouden met wat zwakte na de door Shell afgegeven verwachtingen in het tweede kwartaal. Het aandeel sloot 2 procent hoger.

Unilever moest 2,5 procent terrein prijsgeven, na een waarschuwing van CEO John Furner van Walmart US. Hij gaf aan dat nieuwe afslankmiddelen zoals Wegovy en Ozempicer ervoor zorgen dat consumenten minder boodschappen doen en minder vaak producten kopen met veel calorieën.

In de AMX wonnen Allfunds en Van Lanschot Kempen 3,5 procent. Alfen verloor 1,3 procent.

In de AScX klom Avantium 4,6 procent en Nedap daalde met 1,7 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen hoger en wist de S&P 500 0,6 procent bij te schrijven.