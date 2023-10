Futures Wall Street wijzen op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures noteerden vrijdag rond lunchtijd, in aanloop naar het banenrapport vanmiddag, licht in het groen. De futures voor de drie belangrijkste indices noteerden zo’n 0,3 procent hoger.



De belangrijkste indicator van vandaag in de VS zijn de werkloosheidscijfers over afgelopen maand, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van de lonen. Naar verwachting zijn er vorige maand 170.000 banen bijgekomen, iets minder dan in augustus, waarbij het werkloosheidspercentage naar verwachting zal zijn gedaald van 3,8 procent naar 3,7 procent.

"De sterke arbeidsmarkt in de VS zorgt ervoor dat de Fed de vrijheid heeft om nog een renteverhoging door te voeren mocht ze dit als noodzakelijk zien", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

"De cijfers die vandaag gepubliceerd worden, wegen zwaarder door. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het verloop van het gemiddeld uurloon, wat in verband kan worden gebracht met de bekende loon-prijsspiraal", zo merkte de expert van Lynx op.

Olie noteerde vrijdag vlak. Een november-future West Texas Intermediate noteerde fractioneel hoger op 82,32 dollar per vat. Vanaf het hoogtepunt van ongeveer 95,00 dollar per vat zijn de prijzen in korte tijd circa 14 procent gedaald en is volgens KBC de hand van speculanten duidelijk zichtbaar.

De dalingen zijn mede te danken aan de toenemende vrees dat de hogere rentes de economie wellicht zal afremmen, wat de vraag naar olie negatief kan beïnvloeden.

De euro noteerde vrijdag rond de 1,0550 dollar in afwachting van het officiële banenrapport. ABN AMRO heeft de prognose voor het euro/dollar-paar voor het einde van het jaar verlaagd van 1,08 naar 1,05 dollar. Voor volgend jaar verwacht de bank wel een versoepeling in het beleid door de Fed en de ECB.

Na de banencijfers in de VS staat voor vandaag alleen nog het consumentenkrediet over augustus op het programma.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van schaliegasproducent Pioneer Natural Resources stegen voorbeurs ruim 11 procent, na een artikel in The Wall Street Journal. Daarin meldde de krant dat het bedrijf dichtbij een deal is met Exxon Mobil, dat Pioneer wil kopen voor ongeveer 60 miljard dollar. The Wall Street Journal meldde op basis van bronnen dat een overeenkomst al binnen een paar dagen kan worden bezegeld.

De aandelen van Levi Strauss & Co. daalden met 2 procent voorbeurs, nadat de retailer donderdag zijn vooruitzichten voor het hele jaar verlaagde. Het bedrijf ziet een aanhoudende zwakte bij groothandels, vooral in de VS.

De aandelen Tesla daalden met 1 procent, nadat de autofabrikant de prijs van zijn Model 3- en Model Y-auto's verlaagde in de VS.

De aandelen van Philips daalden met bijna 8 procent, nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration opriep tot meer testen van de teruggeroepen slaap- en ademhalingsapparatuur. Dit naar aanleiding van zorgen over het schuim dat in miljoenen teruggeroepen producten wordt gebruikt.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht lager geëindigd, waarbij eerdere verliezen grotendeels werden weggewerkt richting het slot. De S&P 500 verloor uiteindelijk 0,1 procent op 4.258,19 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.119,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.219,83 punten.