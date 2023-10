Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het officiële banenrapport vanuit de VS vanmiddag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 443,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.173,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.021,14 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.463,71 punten.

De belangrijkste indicator van vandaag in de VS zijn de werkloosheidscijfers over afgelopen maand, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de evolutie van de lonen.

Naar verwachting zijn er vorige maand 170.000 banen bijgekomen, iets minder dan in augustus, waarbij het werkloosheidspercentage naar verwachting zal dalen van 3,8 procent naar 3,7 procent.

Het verlichten van de loondruk zou waarschijnlijk een welkom teken zijn in de strijd van de Fed tegen de inflatie. Voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, heeft herhaaldelijk gezegd dat een betere balans op de arbeidsmarkt essentieel is om de inflatie omlaag te krijgen.

De recente uitverkoop op de obligatiemarkt bedreigt volgens experts de hoop op een zachte landing voor de Amerikaanse economie, nu beleggers zich voorbereiden op het feit dat de financieringskosten nog langer hoger zullen blijven, terwijl de angst voor het groeiende federale tekort blijft toenemen.

Obligaties die over tien jaar of langer aflopen, zijn sinds de piek in maart 2020 met 46 procent gedaald, en dat is maar iets minder dan de correctie met 49 procent die Amerikaanse aandelen na de internetcrisis te slikken kregen.

De Britse bank Barclays merkte op dat de Federal Reserve de kwantitatieve verkrapping wellicht niet zal versoepelen en een nettoverkoper van staatsobligaties zal blijven, terwijl de toename van het obligatieaanbod als gevolg van het oplopende tekort ook de termijnpremie zal opdrijven.

Olie noteerde vrijdag vlak. Een november-future West Texas Intermediate noteerde fractioneel lager op 82 dollar, terwijl voor een december-future Brent , 84 dollar werd betaald, eveneens een fractionele daling.

Opvallend is de recente koersval op de oliemarkten. Waar vorige week nog werd geflirt met niveaus van 100 dollar per vat Brent, staat er nu nog krap 84 dollar per vat op de borden. De hand van de speculanten is volgens KBC duidelijk zichtbaar.

De Duitse fabrieksorders stegen op maandbasis in augustus met 3,9 procent, meer dan de 1,5 procent waar vooraf op was gerekend.

In de VS staat voor vandaag alleen nog het consumentenkrediet over augustus op het programma.

De euro/dollar noteerde op 1,0551. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0532 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1, op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel Aviva noteerde vrijdagochtend bijna 10 procent hoger op overnamefantasie, aangewakkerd door een artikel van de Britse krant de The Times. Allianz zou belangstelling hebben volgens deze zakenkrant. De koers van het aandeel Allianz steeg 1,3 procent.

In Parijs daalde het aandeel Alstom met 2,7 procent na de koersval van donderdag. Toen kwam de Franse multinational met een outlookverlaging.



In Amsterdam verloor Philips maar liefst 7,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA blijft ontevreden over de terugroepactie van Philips en eist extra onderzoek. Voor Philips komt het verzoek van de FDA niet als een verrassing, zo liet een woordvoerder van het bedrijf weten aan ABM Financial News. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen, maar meer data wil zien alvorens een oordeel te vellen.

Zalando schoot in Frankfurt 5,1 procent omhoog.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 0,1 procent op 4.258,19 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.119,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.219,83 punten.