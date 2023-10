Aandeel Aviva bijna 10 procent hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Aviva noteerde vrijdagochtend bijna 10 procent hoger op overnamefantasie, aangewakkerd door een artikel van de Britse krant de Times. Volgens analisten van AJ Bell zou de Britse verzekeraar in het vizier zijn gekomen van onder meer Allianz, Intact Financial en Tryg. Ondanks de koersstijging van vandaag lijdt het aandeel dit jaar nog altijd verlies. Aviva weigerde commentaar te geven op de geruchten. Bron: ABM Financial News

