Valuta: euro wacht op banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0550 dollar in afwachting van het officiële banenrapport vanuit de VS over september, met daarin de banengroei, maar ook het werkloosheidspercentage en de ontwikkeling in het gemiddeld uurloon. "Zoals het er nu voorstaat lijkt een banengroei van rond de 170.000 te zijn ingeprijsd", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury van vrijdag tegen ABM Financial News. "Alles dat daar sterk van afwijkt gaat effect hebben op het rentebeleid en de koers van de euro. Een maand eerder kwamen er 187.000 banen bij. Het werkloosheidspercentage wordt ingeschat op 3,7 procent tegen 3,8 procent in augustus. Na vandaag richt de aandacht in de valutamarkt zich op de notulen van de Fed, die woensdag verschijnen en de Amerikaanse inflatie over september van donderdag. ABN AMRO heeft de prognose voor het euro/dollar-paar voor het einde van het jaar verlaagd van 1,08 naar 1,05 dollar. Voor volgend jaar verwacht de bank een versoepeling in het beleid door de Fed en de ECB. De Duitse fabrieksorders stegen op maandbasis in augustus met 3,9 procent, meer dan de 1,5 procent waar vooraf op was gerekend. In de VS staat voor vandaag alleen nog het consumentenkrediet over augustus op het programma. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0549 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8645 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2202 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.