Philips onderuit in lichtgroene AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 723,27 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er diverse indicatoren die erop wijzen dat de markt wat 'oversold' is geraakt en dat er ruimte is voor een mogelijk herstel op korte termijn. "Na de forse rentestijging in de afgelopen weken, lijkt de obligatiemarkt in ieder geval wat tot rust gekomen te zijn", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente koerste vanochtend wel iets hoger rond een niveau van 4,75 procent. "De tijdelijke rust op de obligatiemarkt en een daling van de olieprijs geeft beleggers wat moed om op koopjes te jagen", meent Wiersma. De focus vandaag ligt op het officiële banenrapport in de VS. "De sterke arbeidsmarkt in de VS zorgt ervoor dat de Fed de vrijheid heeft om nog een renteverhoging door te voeren mocht ze dit als noodzakelijk zien", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens Verstraete wordt er een daling verwacht van de werkloosheidsgraad van 3,8 naar 3,7 procent. De markt rekent daarbij op een banengroei van 170.000 in september. "De cijfers die vanmiddag gepubliceerd worden, wegen zwaarder door. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het verloop van het gemiddeld uurloon, wat in verband kan worden gebracht met de bekende loon-prijsspiraal", zo merkte de expert van Lynx op. Vanochtend bleken de Duitse fabrieksorders in augustus met 3,9 procent harder te zijn gestegen dan voorzien. Economen rekenden op een stijging van 1,5 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0547. De olieprijzen koersten rond een niveau van 82 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Adyen 3,1 procent, terwijl Philips 8,7 procent daalde. De Amerikaanse toezichthouder FDA blijft ontevreden over de terugroepactie van Philips en eist extra onderzoek. Voor Philips komt het verzoek van de FDA niet als een verrassing, zo liet een woordvoerder van het bedrijf weten aan ABM Financial News. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen, maar meer data wil zien alvorens een oordeel te vellen. In de AMX won Van Lanschot Kempen 3,1 procent. Alfen verloor 1,8 procent. In de AScX klom Ebusco 2,3 procent. Ebusco kondigde een nieuw energieopslagsysteem aan, genaamd Energy FLEX. Avantium steeg met 3,5 procent en Azerion daalde met 2,3 procent. Bron: ABM Financial News

