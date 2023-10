ING: woekerpolis is ingeprijsd bij NN en ASR

(ABM FN-Dow Jones) De impact van de woekerpoliszaak is inmiddels in de koersen van verzekeraars ingeprijsd. Dit oordeelde analist Jason Kalamboussis van ING vrijdag in een rapport.

Het Gerechtshof Den Haag bepaalde dat NN klanten met een woekerpolis kosten in rekening heeft gebracht zonder hen daarover in te lichten. Ook in een vergelijkbare zaak rond ASR, in relatie tot Aegon NL, kwam het Gerechtshof min of meer tot dezelfde conclusie. Beide verzekeraars gaan in cassatie tegen de uitspraken.

ING ging het gesprek aan met de verzekeraars en ook met Woekerpolis.nl en beleggers, en paste zijn taxaties aan. Op basis van de laatste schattingen, mikt ING op een compensatie voor gedupeerden van 2.000 euro per polis, hetgeen vrij hoog is ten opzichte van de 700 tot 1.000 euro die in een eerdere schikking al werd betaald.

ING verlaagde de ramingen voor de voorzieningen van 390 naar 334 miljoen euro voor NN en van 488 naar 459 miljoen euro voor ASR. "Beide bedrijven hebben een sterke kaspositie om dit te kunnen opvangen, zonder dat het dividend of aandeleninkoopprogramma's in gevaar komen", aldus de analist.

Toezichthouder DNB ging al akkoord met de huidige uitkeringen aan aandeelhouders en een duidelijke wijziging zou een verkeerd signaal afgeven, zo stelde de analist.

Op basis van de nieuwe ramingen van ING voor de voorzieningen, werd het koersdoel voor NN licht verhoogd van 41,00 naar 41,60 euro. Voor ASR ging het koersdoel van 48,00 naar 48,70 euro. Het koopadvies voor de verzekeraars werd gehandhaafd. Ook Aegon blijft op de kooplijst van ING met een onveranderd koersdoel van 5,60 euro.

Het aandeel NN steeg vrijdag met 1,9 procent tot 31,74 euro en ASR Nederland won 1,5 procent tot 36,58 euro. Aegon won 2,0 procent op 4,62 euro.