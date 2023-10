Deutsche Bank verlaagt koersdoelen ASML en Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag de koersdoelen voor AMSL en BE Semiconductor Industries verlaagd, maar de adviezen ongemoeid gelaten. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank. Deutsche bank verlaagde het koersdoel voor ASML van 725,00 naar 665,00 euro en voor Besi van 100,00 naar 92,00 euro. Voor ASML blijft het advies Kopen en voor Besi Houden. "Volgens ons zijn de vooruitzichten voor de halfgeleiders sinds juli verslechterd", schreef analist Robert Sanders. De reden is volgens hem dat grote bedrijven als TSMC, Intel en Samsung hun investeringsplannen voor volgend jaar hebben bepaald. En dat betekende dat toeleveranciers "voorzichtigere" indicaties hebben ontvangen van deze partijen voor 2024. "Er zijn meerdere oorzaken, maar een dominante factor is dat het verwachte herstel minder sterk is dan voorzien", aldus Sanders. Hij wees op vertragingen bij het opschalen van productiefaciliteiten en aanhoudende vragen over de waarde van 3 nanometer. Dat is een significant ander plaatje dan in het voorjaar, toen toeleveranciers nog op een scherp herstel in 2024 en 2025 rekenden. Voor ASML rekent Deutsche Bank nu op een groei van 1 procent, waar voorheen werd uitgegaan van 9 procent. Dit leidde tot een verlaging van de taxatie voor de winst per aanspeel met 10 procent. Sanders denkt dat ASML in 2024 52 EUV-systemen zal verschepen. Dat zijn er 10 minder dan hij eerder voorzag. In 2025 rekent Sanders op een herstel in het geheugensegment. Ook zullen dan chipfabrieken de deuren openen, die worden gebouwd vanwege de oplopende geopolitieke spanningen. Verder zal 2 nanometer dan op stoom komen, wat volgens Deutsche Bank vooral goed is voor ASM International. Bron: ABM Financial News

