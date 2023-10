Exxon wil Pioneer Natural Resources inlijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil voert gesprekken om Pioneer Natural Resources over te nemen om zo een leidende rol te krijgen in de Amerikaanse schaliesector. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een bron. Mocht de overname doorgaan, dan betekent dit volgens Bloomberg de grootste overname voor Exxon in meer dan twintig jaar. Met Pioneer aan boord groeit Exxon uit tot een bedrijf met een productiepotentieel van 1,2 miljoen vaten olie per dag, zo berekende Bloomberg. De transactie wordt volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal geraamd op circa 60 miljard dollar en zou binnen enkele dagen een feit kunnen zijn, zo schreef Bloomberg. Het aandeel Pioneer sloot donderdag op 214,96 dollar, goed voor een totale marktkapitalisatie van 50,1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

