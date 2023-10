Productie Integrated Gas van Shell onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft vrijdagochtend enkele inzichten gedeeld over de prestaties in het derde kwartaal. Bij Integrated Gas realiseerde Shell in het derde kwartaal een productie van 880.000 tot 920.000 vaten per dag. Dit waren er in het tweede kwartaal nog 985.000. Shell wees op het onderhoud aan de Prelude en in Trinidad & Tobago. De onderliggende operationele kosten van de divisie worden geschat op 1,1 tot 1,3 miljard dollar. Bij de divisie Upstream lag de productie op 1,70 tot 1,80 miljoen vaten per dag. Een kwartaal eerder waren dit er 1,70 miljoen. Bij Upstream worden de onderliggende operationele kosten geschat op 2,1 tot 2,6 miljard dollar. Verder merkte Shell op dat de resultaten bij Marketing min of meer gelijk zullen zijn aan die in het derde kwartaal van 2022, met verkoopvolumes van 2,45 tot 2,85 miljoen vaten per dag. In het tweede kwartaal waren dit er 2,61 miljoen en in het derde kwartaal van 2022 circa 2,58 miljoen. Bij de chemietak rekent Shell op een bezettingsgraad van 82 tot 86 procent. Vorig kwartaal was dit 85 procent. Bij de tak Renewables zal de aangepaste winst lager liggen dan in het eerste kwartaal. Sterker, Shell houdt zelfs rekening met een verlies hier. Daarnaast meldde Shell dat het werkkapitaal omgeven is door onzekerheden. Op 2 november publiceert Shell de kwartaalcijfers. De analistenconsensus wordt rond 26 oktober gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

