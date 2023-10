Vlakke start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Donderdag koerste de AEX met 0,1 procent nog nipt hoger op een slotstand van 721,75 punten. Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond daarnaast fractioneel in het rood. Het sentiment bleef in het teken staan van de rente.

De afgelopen twee handelsdagen koerste de Amerikaanse tienjaarsrente licht lager, na een steile opmars in de afgelopen weken. Woensdagochtend werd nog het jaarrecord aangescherpt op 4,88 procent. Vanochtend bedroeg het rendement op de treasury met een looptijd van 10 jaar 4,72 procent.

"Indien de rente stijgt dan gaan de markten in 'risk off' modus. Bijgevolg dalen de aandelenmarkten en stijgt de dollar. Daalt de rente, zoals gisteren, dan gebeurt het omgekeerde", duidde beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis donderdag de bewegingen op de financiële markten.

Na winsten op woensdag bleven beleggers op Wall Street donderdag terughoudend, in aanloop naar het banenrapport dat vanmiddag om 14:30 uur wordt vrijgegeven.

Gerekend wordt op een Amerikaanse banengroei in september van 170.000. In augustus kwamen er in de VS nog 187.000 banen bij. De werkloosheid liep toen onverwacht op, naar 3,8 procent. De markt rekent erop dat de werkloosheid in september is gedaald tot 3,7 procent.

Een tegenvallend banenrapport doet de kansen op een soepeler monetair beleid door de Federal Reserve toenemen, en zal dan ook vermoedelijk positief onthaald worden.

In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend overwegend licht hoger, met uitzondering van de beurs in Hongkong met een winst van 1,7 procent.

De olieprijzen noteren daarnaast vanochtend vrij vlak, na een daling van ruim twee procent op 82,32 dollar per vat, donderdagavond in New York. Een week geleden piekte de Amerikaanse olie-future nog op 95 dollar.

Bedrijfsnieuws

Ebusco kondigde een nieuw energieopslagsysteem aan, genaamd Energy FLEX.

Een consortium van telecompartijen, met daarin KPN, VodafoneZiggo, Delta Fiber en Odido, heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd in te grijpen bij de onderhandse gunning van de Eredivisierechten aan ESPN.

CFO Derk Visser zal Envipco gaan verlaten. Tot het vertrek is volgens het persbericht besloten in onderling overleg.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,1 procent op 4.258,19 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 33.119,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.219,83 punten.