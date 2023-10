Ebusco introduceert energieopslagsysteem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een energieopslagsysteem aangekondigd, genaamd Energy FLEX. Dit maakte de bussenbouwer vrijdagochtend bekend. De nieuwe innovatie combineert energieopslag van 184 kWh met een oplaadoplossing, waardoor er geen permanente installatie nodig is om elektrische voertuigen te voorzien van hernieuwbare energie. Door de oplaadsnelheid van 60 KW kunnen meerdere elektrische voertuigen of een bus tegelijkertijd snel opgeladen worden. Ebusco doet de Energy FLEX uit de doeken tijdens de Busworld-conferentie in het Belgische Roeselare. Bron: ABM Financial News

