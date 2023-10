CFO verlaat Envipco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CFO Derk Visser zal Envipco gaan verlaten. Dit maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdagavond bekend. Tot het vertrek is volgens het persbericht besloten in onderling overleg. Theo Kamperman, reeds interim-CFO, zal de financiële afdeling blijven leiden en rapporteren aan CEO Simon Bolton. Er is nog geen besluit genomen over hoe Envipco de functie van CFO vast gaat invullen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.