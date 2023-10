Olieprijzen dalen verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag verder gedaald. Bij een settlement van 82,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Brent werd ook meer dan 2 procent goedkoper op 84 dollar per vat.



"Deze ommekeer op de oliemarkt moet de Saoedi's frustreren", zei Edward Moya van Oanda. "Brent is sinds eind vorige maand meer dan 10 dollar gedaald doordat de stijgende obligatierendementen de wereldwijde groeivooruitzichten hebben lamgelegd", volgens de analist.



Volgens Moya is het moeilijk in te schatten waar de prijzen steun zouden kunnen vinden, maar "als de vooruitzichten voor China blijven verbeteren", is een terugkeer richting de 90 dollar mogelijk.



Saoedi-Arabië bevestigde woensdag nog dat het de toegezegde productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag tot het eind van het jaar zal handhaven. RBC Capital Markets wees echter op de speculatie over een mogelijke diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Saoedi-Arabië die zou kunnen leiden tot een versoepeling van die verlaging.



Woensdag stonden de olieprijzen ook al fors onder druk, onder meer nadat bekend werd dat de Amerikaanse benzinevoorraden vorige week flink zijn gestegen.



"De benzinevoorraden stegen met 6,5 miljoen vaten, ruim boven de voorspellingen van een stijging van 200.000 vaten", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Dit wakkerde de zorgen over de energievraag aan.



Volgens Hewson was dat altijd het risico "gezien de scherpe stijging van de prijzen sinds juni." De marktanalist sluit een verdere verzwakking richting 80 dollar per vat in de komende dagen dan ook niet uit.

